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Коаліція прем'єра Японії отримала більшість у парламенті

Новини » Політика    22.07.2019 - 06:43
Коаліція прем'єра Японії отримала більшість у парламенті
Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Ліберал-демократи та їхні партнери з коаліції отримали 77 місць у верхній палаті

У Японії на парламентських виборах більшість голосів здобула Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Ліберал-демократи та їхні партнери за коаліцією партія "Комейто" отримали 77 місць у верхній палаті парламенту.

Зазначається, що коаліції під керівництвом Абе не вдалося утримати 2/3 місць у верхній палаті, що було необхідно для збереження конституційної більшості, а проведення референдуму, на якому наполягають Абе і його прихильники можливе лише у разі, якщо його підтримає конституційна більшість в обох палатах.

У нижній палаті парламенту у Абе і його прихильників є необхідна кількість мандатів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що не має наміру висуватися на пост лідера Ліберально-демократичної партії після того, як термін його повноважень завершується в 2021 році, зазначивши, що не планує йти на четвертий термін прем'єрства.

У Японії голова правлячої партії автоматично стає головою уряду.

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