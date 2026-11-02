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Коаліція охочих проведе у Польщі перші військові навчання

22:48 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: український військовий з дроном "Лелека" (Віталий Носач, РБК-Україна)

Коаліція охочих нарешті запланувала військові навчання на території Польщі. У них візьме участь і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Військові навчання у Польщі

9 листопада в Новій Дембі у Польщі заплановано військові навчання коаліції охочих. Мета - перевірити здатність цього альянсу з 36 країн, очолюваного Францією та Британією, розгорнути свої сили в Україні після закінчення війни.

Навчання Koalicja (в перекладі з польської - "коаліція") триватимуть до 22 листопада. Сполучені Штати не беруть участі в цій операції, а їхня участь у майбутніх гарантіях безпеки для України залишається значною мірою невизначеною.

Хто бере участь

У межах цього першого розгортання в регіоні, що межує з Україною, мають бути розміщені майже 2800 військовослужбовців із десяти країн.

Основними учасниками є:

  • Франція,
  • Британія,
  • Естонія,
  • Литва,
  • Німеччина,
  • Нідерланди,
  • Іспанія,
  • Швеція,
  • Бельгія,
  • Україна.

НАТО поінформований про навчання, але не братиме в них безпосередньої участі.

Що планують

"Однак не варто очікувати показу сили за участю танків і ракет", – зазначає видання. Це буде перевірка системи командування та логістичних процедур, пов’язаних із переміщенням військ і техніки по Європі.

"Це складне завдання через необхідність перетину численних державних кордонів", - пише Le Monde.

Важливим елементом маневрів також має стати боротьба з дронами.

Раніше РБК-Україна писало, що у листопаді в Польщі відбудуться перші військові навчання, під час яких країни Європи відпрацьовуватимуть перекидання миротворчих сил в Україну. Це станеться після припинення вогню між Києвом і Москвою.

Крім того, нещодавно ЗМІ розкрили кількість миротворців, яких Захід може направити до України.

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