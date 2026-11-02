Коаліція охочих проведе у Польщі перші військові навчання

Військові навчання у Польщі

9 листопада в Новій Дембі у Польщі заплановано військові навчання коаліції охочих. Мета - перевірити здатність цього альянсу з 36 країн, очолюваного Францією та Британією, розгорнути свої сили в Україні після закінчення війни.

Навчання Koalicja (в перекладі з польської - "коаліція") триватимуть до 22 листопада. Сполучені Штати не беруть участі в цій операції, а їхня участь у майбутніх гарантіях безпеки для України залишається значною мірою невизначеною.

Хто бере участь

У межах цього першого розгортання в регіоні, що межує з Україною, мають бути розміщені майже 2800 військовослужбовців із десяти країн.

Основними учасниками є:

Франція,

Британія,

Естонія,

Литва,

Німеччина,

Нідерланди,

Іспанія,

Швеція,

Бельгія,

Україна.

НАТО поінформований про навчання, але не братиме в них безпосередньої участі.

Що планують

"Однак не варто очікувати показу сили за участю танків і ракет", – зазначає видання. Це буде перевірка системи командування та логістичних процедур, пов’язаних із переміщенням військ і техніки по Європі.

"Це складне завдання через необхідність перетину численних державних кордонів", - пише Le Monde.

Важливим елементом маневрів також має стати боротьба з дронами.