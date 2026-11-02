RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Коалиция желающих проведет в Польше первые военные учения

22:48 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: украинский военный с дроном "Лелека" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коалиция желающих наконец-то запланировала военные учения на территории Польши. В них примет участие и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Военные учения в Польше

9 ноября в Новой Дембе в Польше запланированы военные учения коалиции желающих. Цель - проверить способность этого альянса из 36 стран, возглавляемого Францией и Британией, развернуть свои силы в Украине после окончания войны.

Учения Koalicja (в переводе с польского - "коалиция") будут продолжаться до 22 ноября. Соединенные Штаты не участвуют в этой операции, а их участие в будущих гарантиях безопасности для Украины остается в значительной степени неопределенным.

Кто участвует

В рамках этого первого развертывания в граничащем с Украиной регионе должны быть размещены почти 2800 военнослужащих из десяти стран.

Основными участниками являются:

  • Франция,
  • Великобритания,
  • Эстония,
  • Литва,
  • Германия,
  • Нидерланды,
  • Испания,
  • Швеция,
  • Бельгия,
  • Украина.

НАТО информирован об обучении, но не будет принимать в них непосредственного участия.

Что планируют

"Однако не стоит ждать показа силы с участием танков и ракет", - отмечает издание. Это будет проверка системы командования и логистических процедур, связанных с движением войск и техники по Европе.

"Эта сложная задача из-за необходимости пересечения многочисленных государственных границ", - пишет Le Monde.

Важным элементом маневров должна стать борьба с дронами.

Ранее РБК-Украина писалj, что в ноябре в Польше состоятся первые военные учения, во время которых страны Европы будут отрабатывать опрокидывание миротворческих сил в Украину. Это произойдет после прекращения огня между Киевом и Москвой.

Кроме того, недавно СМИ раскрыли количество миротворцев, которых Запад может направить в Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Коалиция желающихУкраинаПольша