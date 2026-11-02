Коалиция желающих проведет в Польше первые военные учения

Военные учения в Польше

9 ноября в Новой Дембе в Польше запланированы военные учения коалиции желающих. Цель - проверить способность этого альянса из 36 стран, возглавляемого Францией и Британией, развернуть свои силы в Украине после окончания войны.

Учения Koalicja (в переводе с польского - "коалиция") будут продолжаться до 22 ноября. Соединенные Штаты не участвуют в этой операции, а их участие в будущих гарантиях безопасности для Украины остается в значительной степени неопределенным.

Кто участвует

В рамках этого первого развертывания в граничащем с Украиной регионе должны быть размещены почти 2800 военнослужащих из десяти стран.

Основными участниками являются:

Франция,

Великобритания,

Эстония,

Литва,

Германия,

Нидерланды,

Испания,

Швеция,

Бельгия,

Украина.

НАТО информирован об обучении, но не будет принимать в них непосредственного участия.

Что планируют

"Однако не стоит ждать показа силы с участием танков и ракет", - отмечает издание. Это будет проверка системы командования и логистических процедур, связанных с движением войск и техники по Европе.

"Эта сложная задача из-за необходимости пересечения многочисленных государственных границ", - пишет Le Monde.

Важным элементом маневров должна стать борьба с дронами.