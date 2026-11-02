Коалиция желающих проведет в Польше первые военные учения

Коалиция желающих наконец-то запланировала военные учения на территории Польши. В них примет участие и Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.
9 ноября в Новой Дембе в Польше запланированы военные учения коалиции желающих. Цель - проверить способность этого альянса из 36 стран, возглавляемого Францией и Британией, развернуть свои силы в Украине после окончания войны.
Учения Koalicja (в переводе с польского - "коалиция") будут продолжаться до 22 ноября. Соединенные Штаты не участвуют в этой операции, а их участие в будущих гарантиях безопасности для Украины остается в значительной степени неопределенным.
В рамках этого первого развертывания в граничащем с Украиной регионе должны быть размещены почти 2800 военнослужащих из десяти стран.
Основными участниками являются:
НАТО информирован об обучении, но не будет принимать в них непосредственного участия.
"Однако не стоит ждать показа силы с участием танков и ракет", - отмечает издание. Это будет проверка системы командования и логистических процедур, связанных с движением войск и техники по Европе.
"Эта сложная задача из-за необходимости пересечения многочисленных государственных границ", - пишет Le Monde.
Важным элементом маневров должна стать борьба с дронами.
Ранее РБК-Украина писалj, что в ноябре в Польше состоятся первые военные учения, во время которых страны Европы будут отрабатывать опрокидывание миротворческих сил в Украину. Это произойдет после прекращения огня между Киевом и Москвой.
Кроме того, недавно СМИ раскрыли количество миротворцев, которых Запад может направить в Украину.