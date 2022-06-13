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Коалиция Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов с перевесом в 0,1%

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Париж, Понедельник 13 июня 2022 03:35
Коалиция Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов с перевесом в 0,1% Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона "Вместе!" побеждает в первом туре выборов ы парламент с результатом 25,71% после обработки 100% голосов. "Новый народный экологический и социальный союз" Жана-Люка Меланшона отстал от коалиции на 0,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования.

Партия Марин Ле Пен заняла третье место.

Результаты голосования:

  • "Вместе!" - 25,71%;
  • "Новый народный экологический и социальный союз" - 25,61%;
  • "Национальное объединение" - 18,9%.

По официальным данным на 17:00 (18:00 по Киеву), явка составила 39,4%. По оценке института изучения общественного мнения Ipsos-Sopra Steria, на выборы не пришло чуть больше половины избирателей - 52,50%. Это антирекорд, зарегистрированный впервые в истории Франции.

Напомним, 24 апреля действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, опережая Марин Ле Пен на 17,1%.

Мы также писали о том, что Марин Ле Пен заранее признала поражение в президентских выборах Франции.

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