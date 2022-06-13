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Коаліція Макрона перемагає в першому турі парламентських виборів з перевагою в 0,1%

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Париж, Понеділок 13 червня 2022 03:35
Коаліція Макрона перемагає в першому турі парламентських виборів з перевагою в 0,1% Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Коаліція президента Франції Емманюеля Макрона "Разом!" перемагає в першому турі виборів парламент з результатом 25,71% після обробки 100% голосів. "Новий народний екологічний і соціальний союз" Жана-Люка Меланшона відстав від коаліції на 0,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування.

Партія Марін Ле Пен посіла третє місце.

Результати голосування:

  • "Разом!" - 25,71%;
  • "Новий народний екологічний і соціальний союз" - 25,61%;
  • "Національне об'єднання" - 18,9%.

За офіційними даними на 17:00 (18: 00 за Києвом), явка склала 39,4%. За оцінкою Інституту вивчення громадської думки Ipsos-Sopra Steria, на вибори не прийшло більш ніж половина виборців - 52,50%. Це антирекорд, зареєстрований вперше в історії Франції.

Нагадаємо, 24 квітня чинний президент Франції Емманюель Макрон переміг у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%.

Ми також писали про те, що Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку в президентських виборах Франції.

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