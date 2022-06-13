Коаліція Макрона перемагає в першому турі парламентських виборів з перевагою в 0,1%
Коаліція президента Франції Емманюеля Макрона "Разом!" перемагає в першому турі виборів парламент з результатом 25,71% після обробки 100% голосів. "Новий народний екологічний і соціальний союз" Жана-Люка Меланшона відстав від коаліції на 0,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування.
Партія Марін Ле Пен посіла третє місце.
Результати голосування:
- "Разом!" - 25,71%;
- "Новий народний екологічний і соціальний союз" - 25,61%;
- "Національне об'єднання" - 18,9%.
За офіційними даними на 17:00 (18: 00 за Києвом), явка склала 39,4%. За оцінкою Інституту вивчення громадської думки Ipsos-Sopra Steria, на вибори не прийшло більш ніж половина виборців - 52,50%. Це антирекорд, зареєстрований вперше в історії Франції.
Нагадаємо, 24 квітня чинний президент Франції Емманюель Макрон переміг у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%.
Ми також писали про те, що Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку в президентських виборах Франції.