Коаліція дронів уже зібрала майже пів мільярда євро на допомогу Україні, - Міноборони Латвії

За його словами, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на суму 400 мільйонів євро. На поточний момент це найбільший внесок у коаліцію дронів.

Також на закупівлю дронів для України було виділено 70 млн євро від Канади. Литва виділила 3 млн євро, а Латвія щонайменше 10 млн євро.

"І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають", - написав міністр.