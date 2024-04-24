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Коалиция дронов уже собрала почти полмиллиарда евро на помощь Украине, - Минобороны Латвии

Архивное фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Коалиции дронов, которую возглавляет Латвия, уже удалось собрать почти 500 млн евро. Их потратят на беспилотники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

По его словам, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро. На текущий момент это самый большой вклад в коалицию дронов.

Также на закупку дронов для Украины было выделено 70 млн евро от Канады. Литва выделила 3 млн евро, а Латвия по меньшей мере 10 млн евро. 

"И это только начало. Активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции продолжаются", - написал министр.

Коалиция дронов

Ранее ряд стран решили создать Коалицию дронов, чтобы помогать Украине с беспилотниками. Украинские войска на постоянной основе нуждаются в поставках столь важного оборудования.

Недавно премьер-министр Эвика Силиня сказала, что Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников в рамках коалиции дронов.

А замминистра обороны Екатерина Черногоренко сказала, что Украина передает союзникам, участвующим в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.

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