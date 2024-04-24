Коалиция дронов уже собрала почти полмиллиарда евро на помощь Украине, - Минобороны Латвии

По его словам, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро. На текущий момент это самый большой вклад в коалицию дронов.

Также на закупку дронов для Украины было выделено 70 млн евро от Канады. Литва выделила 3 млн евро, а Латвия по меньшей мере 10 млн евро.

"И это только начало. Активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции продолжаются", - написал министр.