Коаліція дронів уже зібрала майже пів мільярда євро на допомогу Україні, - Міноборони Латвії
Коаліції дронів, яку очолює Латвія, вже вдалося зібрати майже 500 млн євро. Їх витратять на безпілотники для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.
За його словами, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на суму 400 мільйонів євро. На поточний момент це найбільший внесок у коаліцію дронів.
Також на закупівлю дронів для України було виділено 70 млн євро від Канади. Литва виділила 3 млн євро, а Латвія щонайменше 10 млн євро.
"І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають", - написав міністр.
Коаліція дронів
Раніше низка країн вирішили створити Коаліцію дронів, щоб допомагати Україні з безпілотниками. Українські війська на постійній основі потребують поставок такого важливого обладнання.
Нещодавно прем'єр-міністр Евіка Сіліня сказала, що Латвія готується відправити Україні першу партію безпілотників у рамках коаліції дронів.
А заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко сказала, що Україна передає союзникам, які беруть участь у Коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.
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