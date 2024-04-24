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Коаліція дронів уже зібрала майже пів мільярда євро на допомогу Україні, - Міноборони Латвії

Середа 24 квітня 2024 18:53
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Коаліція дронів уже зібрала майже пів мільярда євро на допомогу Україні, - Міноборони Латвії Архівне фото: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Коаліції дронів, яку очолює Латвія, вже вдалося зібрати майже 500 млн євро. Їх витратять на безпілотники для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

За його словами, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на суму 400 мільйонів євро. На поточний момент це найбільший внесок у коаліцію дронів.

Також на закупівлю дронів для України було виділено 70 млн євро від Канади. Литва виділила 3 млн євро, а Латвія щонайменше 10 млн євро.

"І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають", - написав міністр.

Коаліція дронів

Раніше низка країн вирішили створити Коаліцію дронів, щоб допомагати Україні з безпілотниками. Українські війська на постійній основі потребують поставок такого важливого обладнання.

Нещодавно прем'єр-міністр Евіка Сіліня сказала, що Латвія готується відправити Україні першу партію безпілотників у рамках коаліції дронів.

А заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко сказала, що Україна передає союзникам, які беруть участь у Коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.

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