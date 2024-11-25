Коаліція дронів: партнери виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України

За словами Умєрова, про це повідомили партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу.

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - зазначив міністр.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн - на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, за словами Умєрова, з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!" , - наголосив глава Міноборони.