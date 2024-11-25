Коаліція дронів: партнери виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України

Країни-учасниці Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 млрд євро на дрони для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.
За словами Умєрова, про це повідомили партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу.
"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - зазначив міністр.
Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.
Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн - на спільні закупівлі в рамках коаліції.
Крім того, за словами Умєрова, з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.
"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!" , - наголосив глава Міноборони.
Нагадаємо, цього року союзники України створили Коаліцію дронів, метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії. До ініціативи приєдналися майже 20 країн.
Очолюють коаліцію Латвія та Велика Британія. До того ж Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно вдосконалювати ці технології.
Велика Британія, зі свого боку, оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який уже подано 265 заявок.
Країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для закупівель безпілотників для українських захисників.
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