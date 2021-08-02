Ко Дню независимости в Украине появится новая премия

"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда им нужно ", - сказал он.

Как отметил Зеленский, с 1991 года независимость Украины формировали личности, которые известны всем, и "благодаря которым все знают об Украине, о нашей живописи, музыке, театре, балете, литературе, кино, науку и спорте".

В качестве таких личностей президент назвал Валерия Лобановского, Богдана Ступку, Николая Амосова, Бориса Патона, Леонида Каденюка, Бронислава Борондукова, Леонида Быкова и других.

"Начиная с 1991 года они приносили Украине славу", - сказал он, добавив, что при жизни они не получили благодарности.