Ко Дню независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда Интерсити+

Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда. Пара Интерсити+ будет курсировать на протяжении трех дней.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отмечается в сообщении, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд Интерсити+ № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Напомним, в Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник. Таким образом, выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализниця" с 13 августа возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы.

В частности, поезд №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. В свою очередь, из столицы будет курсировать через день, начиная с 16 августа, по четным датам.

Поезд №118 / 117 Черновцы - Киев возобновит железнодорожное сообщение с Черновцами 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и каждую'ноября.