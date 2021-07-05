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До Дня незалежності на Хортиці відкриють частину туристичних об'єктів

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Запоріжжя, Понеділок 05 липня 2021 12:11
До Дня незалежності на Хортиці відкриють частину туристичних об'єктів Фото: до Дня незалежності на Хортиці відкриють частину туристичних об'єктів (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

На острові Хортиця Запорізької області йде відновлення знакових пам’яток: пагорба з флагштоком, Музею історії козацтва та "Козацького кола". Частину об’єктів планують завершити до Дня незалежності в рамках "Великої реставрації", яка є складовою програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Наразі на "Козацькому колі" створюють майданчик для сцени, місця для встановлення скульптур, триває облаштування пішохідних доріжок, інженерних мереж, об'єктів інфраструктури, зони відпочинку та підключення модульного туалету.

"Козацьке коло" стане простором для реалізації громадських проєктів: проведення форумів, концертів, масштабних заходів з великою кількістю учасників", - йдеться у повідомленні ОДА.

На даху Музею завершують зняття аварійного покриття. Окрім цього, планують відремонтувати фасад музею, розширити виставкову площу, вкрити склом внутрішній дворик. Також ремонтують дах адмінбудівлі заповідника.

Щодо пагорбу - там формують стежки та готуються до встановлення армокаркасів та бетонування. Проєкт передбачає створення сучасних оглядових майданчиків, зручного підйому, а також реконструкцію флагштоку з державним прапором. Крім того, пам’ятка буде доступна для всіх груп населення.

"Доріжка на пагорб спроєктована під кутом 5%, що відповідає нормам ДБН з доступності та дозволить будь-кому піднятися на вершину та насолодитися краєвидами. Також відповідно до норм, на кожні 0,8 м висоти передбачається рівне місце, де можна зробити перерву. Тобто пагорб планується зробити максимально зручним для всіх", - запевняють в ОДА.

На реалізацію проєктів перебачили майже 100 млн грн: 77,3 мільйона з державного бюджету та майже 20 мільйонів з обласного бюджету.

До Дня незалежності відкриють Козацьке коло, оглядовий майданчик та пагорб з флагштоком.

Партнером національного проєкту відродження Хортиці стала будівельна компанія Метінвест. Міністерство культури та інформаційної політики України, Запорізька облдержадміністрація та "Запоріжсталь" Метінвесту раніше підписали Меморандум щодо консолідації зусиль в відродженні Хортиці.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки планується відбудувати та реставрувати 150 об'єктів культурної спадщини - замків, фортець, музеїв і так далі.

На 2021 рік бюджетом передбачено виділити 2 мільярди гривень на реалізацію програми "Велика реставрація".

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