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В Княжичах подстрелили депутата райсовета

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 16:16
В Княжичах подстрелили депутата райсовета
Фото: пистолет (pixabay)

Депутат получил ранение нижних конечностей

В селе Княжичи подстрелили депутата Броварского районного совета. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, в 15:28 полиция получила сообщение о конфликте между местными жителями в селе Княжичи. По указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

"Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей", - указано в сообщении.

Правоохранители изъяли у стрелка на месте происшествия газовое оружие, которое было переделано в травматическое. Оружие направили на проведение экспертизы.

"По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса. Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений", - информируют в полиции.

По результатам экспертизы правоохранители предоставят окончательную правовую квалификацию и объявят нарушителю о подозрении.

Новость дополняется

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины полицияраненыеКиевская областьдепутаты
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