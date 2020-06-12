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У Княжичах підстрелили депутата райради

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 16:16
У Княжичах підстрелили депутата райради
Фото: пістолет (pixabay)

Депутат отримав поранення нижніх кінцівок

У селі Княжичі підстрелили депутата Броварської районної ради. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Так, о 15:28 поліція отримала повідомлення про конфлікт між місцевими жителями у селі Княжичі. За вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

"Конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини здійснив постріли у бік свого сусіда. Потерпілим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок", - вказано у повідомленні.

Правоохоронці вилучили у стрілка на місці події газову зброю, яка була перероблена на травматичну. Зброю направили на проведення експертизи.

"За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу. Слідчі видали потерпілому постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню отриманих тілесних ушкоджень", - інформують у поліції.

За результатами експертизи правоохоронці нададуть остаточну правову кваліфікацію та оголосять порушнику про підозру.

Нагадаємо, в травні народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли у власному офісі з вогнепальним пораненням голови, пістолет знаходився поруч з ним.

Як писало РБК-Україна, в Офісі генпрокурора заявили, що основною версією смерті Давиденко розглядається самогубство.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України полицияраненыеКиївська областьдепутаты
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