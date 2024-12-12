Князєва остаточно звільнили з Верховного суду

Справа Князєва

Нагадаємо,15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень.Також Князева позбавили посади голови суду.

31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу у розмірі 18,168 млн гривень.

У червні Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва з посади судді Верховного суду.

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