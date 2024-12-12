Князева окончательно уволили из Верховного суда

Дело Князева

Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов.

На следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий, также Князева лишили должности председателя суда.

31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог в размере 18,168 млн гривен.

В июне Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Князева с должности судьи Верховного суда.

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