Князев: сообщения о "минировании" бизнес-центров и кинотеатров в июне поступали из РФ

По его словам, открыт ряд уголовных производств по этим фактам

Киберполиция Украины установила, что сообщения о минировании бизнес-центров в Украине, в том числе, в Харькове, поступали с территории Российской Федерации. Об этом на брифинге в Харькове заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "Укринформ".

Он напомнил, что в течение июня поступают сообщения о минировании в Украине мест массового скопления людей: кинотеатров, бизнес-центров, в том числе, в Харькове, при этом больше всего пострадал от этого Львов.

"Наша киберполиция достоверно установила, что сообщения идут от российских провайдеров. Установлено местонахождение этих "минеров". Открыт ряд уголовных производств", - сообщил глава Нацполиции.

Вместе с тем он подчеркнул, что эффективный результат будет тогда, когда украинские правоохранители смогут привлечь виновных, которые находятся за рубежом, к уголовной ответственности.

"Есть организация заочного расследования, и если эта статья подпадает под Уголовно-процессуальный кодекс, препятствий в расследовании перед нами не будет, в том числе, по отношению к российской власти, которая не реагирует на происходящее", - добавил Князев.

Напомним, в Харькове десять дней подряд "минировали" здания 5 бизнес-центров.