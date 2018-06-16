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Князєв: повідомлення про "мінування" бізнес-центрів і кінотеатрів у червні надходили з РФ

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 18:51
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

За його словами, відкрито ряд кримінальних проваджень за цими фактами

Кіберполіція України встановила, що повідомлення про мінування бізнес-центрів в Україні, у тому числі, в Харкові, надходять з території Російської Федерації. Про це на брифінгу у Харкові заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає "Укрінформ".

Він нагадав, що впродовж червня надходять повідомлення про мінування в Україні місць масового скупчення людей: кінотеатрів, бізнес-центрів, у тому числі, в Харкові, при цьому найбільше постраждав від цього Львів.

"Наша кіберполіція достовірно встановила, що повідомлення йдуть від російських провайдерів. Встановлено місцезнаходження цих "мінерів". Відкритий ряд кримінальних проваджень", - поінформував голова Нацполіції.

Разом з тим він підкреслив, що ефективний результат буде тоді, коли українські правоохоронці зможуть притягнути винних, які знаходяться за кордоном, до кримінальної відповідальності.

"Є інституція заочного розслідування, і якщо ця стаття підпадає під Кримінально-процесуальний кодекс, перешкод в розслідуванні перед нами не буде, у тому числі, по відношенню до російської влади, яка не реагує на те, що відбувається", - додав Князєв.

Нагадаємо, у Харкові десять днів підряд "мінували" будівлі 5 бізнес-центрів.

Аваков та Князєв завтра відвідають із робочим візитом Харківську область За фактами хибних повідомлень про мінування бізнес-центрів у Харкові поліція порушила справи
Теги публікації: Російська Федерація, минирование, Сергій Князєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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