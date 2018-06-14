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Интервью

В Харькове уже десятый день "минируют" 5 бизнес-центров

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 12:53
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Сейчас проводится осмотр помещений

В Харькове уже десятый день "минируют" здания 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров. Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 14 июня около 09:15", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о бизнес-центрах на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском. Сейчас проводится осмотр помещений.

 

#поліція_Харківщини В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров Информация о том, что в...

Опубликовано Полиция Харьковщины 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 14 июня 2018 года, правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центра в Печерском районе.

Боевики обстреляли Водяное, есть пострадавший Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась
Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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