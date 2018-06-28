Князев рассказал о реформировании системы блокпостов в Донецкой области

Уменьшено количество блокпостов и увеличено количество мобильных постов

Глава Нацполиции Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев и командующий ООС Сергей Наев 27 июня обсудили эффективность работы подразделений полиции в составе операции Объединенных сил, в частности, на блокпостах. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений", - отметил Князев.

Отмечается, что реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях стало первым этапом совершенствования этой работы. Уменьшено количество блокпостов и увеличено количество мобильных постов, что позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

"С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданам, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области из-за обстрела ранено двоих местных жителей.