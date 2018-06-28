В Донецкой области из-за обстрела ранено двоих местных жителей

Обстрел произошел возле селения Зализное

В результате обстрела села Зализное в Донецкой области ранено двоих местных жителей. Об этом информирует пресс-центр местной полиции.

"Боевики открыли минометный огонь по населенному пункту сегодня около 16 часов. Пострадавшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины - ранения руки, женщине осколком травмировано спину. В доме напротив повреждено забор", - говорится в сообщении.

Известно, что ранения получи мужчина 1951 года рождения и женщина 1958 года. Их доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.

Напомним, еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом.

На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в 12 штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе, Миссури и Огайо.