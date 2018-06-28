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Князєв розповів про реформування системи блокпостів в Донецькій області

НовиниПолітика    28.06.2018 - 05:51
Фото: ілюстративне фото (police.dn.ua)
Фото: ілюстративне фото (police.dn.ua)

Зменшено кількість блокпостів і збільшено кількість мобільних постів

Глава Нацполiцiї Сергій Князєв, його заступник Костянтин Бушуєв і командувач ООС Сергій Наєв 27 червня обговорили ефективність роботи підрозділів поліції в складі операції Об'єднаних сил, зокрема, на блокпостах. Про це повідомили в полiцiї Донецької області.

"Необхідні спільні зусилля всіх сил, задіяних в ООС, щоб блокувати канали нелегального трафіку зброї до мирних областей. Зі свого боку поліція продовжить впровадження сучасних технічних рішень", - зазначив Князєв.

Відзначається, що реформування системи блокпостів в Донецькій і Луганській областях стало першим етапом вдосконалення цієї роботи. Зменшено кількість блокпостів і збільшено кількість мобільних постів, що дозволило збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

"З метою посилення контролю за перевезеннями і комфортного проходження перевірки громадянам, правоохоронцями розпочато переобладнання всіх стоп-контролів. На сьогодні повністю переснащено чотири блокпоста. Решту планується облаштувати найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій області в результатi обстрілу поранено двох місцевих жителів.

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Теги публікації: ООС, полиция, Донецкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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