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Князев рассказал, когда назначит нового главу полиции Киевской области


Князев подпишет указ до конца недели

Нового главу полиции Киевской области назначат до конца недели. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Князева, на протяжении недели он согласует назначение нового руководителя областной полиции с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, после чего подпишет соответствующий приказ.

"В течение недели ко мне прибудет исполняющий обязанности главы полиции Киевщины с докладом по окончанию служебного расследования. Мы определимся с превентивными мерами в отношении работы полиции в Переяславе и вообще полиции области. На этой неделе я должен согласовать назначения с министром. И подпишу приказ", - заявил он.

Кроме того, Князев добавил, что в деле об убийстве ребенка работниками Переяславской полиции есть и другие подозреваемые, кроме тех, которые были арестованы ранее.

"Количество людей, которых подозревает следствие, это не два человека. Двое людей были арестованы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, начальником полицейских в составе операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что после смерти 5-летнего мальчика вместе с Ценовым от выполнения служебных обязанностей также устранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области.

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