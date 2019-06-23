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Князєв розповів, коли призначить нового главу поліції Київської області


Князєв підпише указ до кінця тижня

Нового главу поліції Київської області призначать до кінця тижня. Про це під час брифінгу повідомив очільник Національної поліції Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Князєва, впродовж тижня він узгодить призначення нового очільника обласної поліції з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, після чого підпише відповідний наказ.

"Впродовж тижня до мене прибуде виконуючий обов'язки глави поліції Київщини з доповіддю щодо закінчення службового розслідування. Ми визначимося з превентивними заходами щодо роботи поліції в Переяславі та взагалі поліції області. На цьому тижні я маю узгодити призначення з міністром. І підпишу наказ", - заявив він.

Крім того, Князєв додав, що у справі про вбивство дитини працівниками Переяславської поліції є ще й інші підозрювані, окрім тих, що були заарештовані раніше.

"Кількість осіб, яких підозрює слідство, це не дві людини. Дві людини були заарештовані", - наголосив глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що після смерті 5-річного хлопчика разом з Ценовим від виконання службових обов'язків також усунули керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області.

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