Князев назвал основную версию убийства девочки в Одесской области

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Князев отметил, что тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.

"В качестве основной причины убийства Дарьи Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве. Главным подозреваемым является 26-летний житель Ивановки. Он сейчас дает показания. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Первый замглавы НПУ Вячеслав Аброськин отметил, что полиция собрала всю необходимую информацию, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школы 13 июня и выяснить все обстоятельства убийства.

"На поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей", - указано в сообщении МВД.

Напомним, 19 июня, в среду, полиция обнаружила тело ребенка в Одесской области. Оказалось, что это пропавшая почти неделю назад 11-летняя Дарья Лукьяненко. Данную информацию подтвердил Вячеслав Аброськин.

Так, в комментариях под постом НПУ сообщили, что Дарья Лукьяненко ходила мимо дома 22-летнего мужчины практический каждый день. Владелец этого дома недавно освободился после отбывания наказания.

Стоит также отметить, что в первые дни поиска собаки привели полицию к этому дому, но из-за того, что девочка бывала там часто - на это не обратили внимания.

Позже сообщалось, что убийцей Даши оказался местный житель Николай Тарасов. При этом его мать принимала активное участие в поисках и даже была одной из главных активисток, которые искали девочку. Женщина не верит, что ее сын мог убить Дашу.

Так, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала в четверг, 13 июня. Девочка шла по дороге от рынка, где работает ее мама, в сторону школы, на танцевальный кружок. Но на занятие девочка так и не дошла.

Полиция опросила свидетелей, проверила камеры наблюдения, поговорила с родителями и пришла к выводу, что девочку скорее всего похитили.

Дарью в течение недели разыскивали полицейские, волонтеры, друзья семьи и неравнодушные люди. Были прочесаны все окрестности, яры, дороги. К делу даже подключили водолазов, а с неба девочку искали самолеты местного аэроклуба.