В КНР пригрозили США ответными санкциями из-за отмены выдачи виз китайским чиновникам

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США ждут контрмеры из-за санкций против китайских чиновников. Кроме того, дипломат обвинил Вашингтон в нарушении прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ограничивают выдачу виз китайским чиновникам за участие в "репрессивных действиях" против этнических и религиозных меньшинств.

В свою очередь МИД Китая пригрозил ответными санкциями США. Кроме того, китайский министр назвал Вашингтон "главным нарушителем прав человека в мире".