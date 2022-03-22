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В КНР пригрозили США ответными санкциями из-за отмены выдачи виз китайским чиновникам

Фото: Китай пригрозит США ответными санкциями (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США ждут контрмеры из-за санкций против китайских чиновников. Кроме того, дипломат обвинил Вашингтон в нарушении прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ограничивают выдачу виз китайским чиновникам за участие в "репрессивных действиях" против этнических и религиозных меньшинств.

В свою очередь МИД Китая пригрозил ответными санкциями США. Кроме того, китайский министр назвал Вашингтон "главным нарушителем прав человека в мире".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Китай поддержать Украину в войне против России, сыграв важную роль в завершении конфликта.

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