У КНР пригрозили США санкціями у відповідь через скасування видачі віз китайським чиновникам

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що США чекають контрзаходи через санкції проти китайських чиновників. Крім того, дипломат звинуватив Вашингтон у порушенні прав людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати обмежують видачу віз китайським чиновникам за участь у "репресивних діях" проти етнічних і релігійних меншин.
У свою чергу МЗС Китаю пригрозив відповідними санкціями США. Крім того, китайський міністр назвав Вашингтон "головним порушником прав людини в світі".
Нагадавши, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Китай підтримати Україну у війні проти Росії, зігравши важливу роль у завершенні конфлікту.
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