Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в завершении войны с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Китая сыграть важную роль в завершении российского вторжения в Украину. Он добавил, что Киев разделяет позицию Пекина о необходимости политического решения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"На протяжении десятилетий украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости поиска политического решения войны против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях", - написал он.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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