КНР готова ответить на угрозы США

КНР удастся к решительным и ощутимых мерах по защите своих интересов

Китайская Народная Республика, которая столкнулась с новыми угрозами в торговой сфере со стороны Соединенных Штатов Америки, заявила, что готова ответить на них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Китая.

"Китай прибегнет к решительным и ощутимых мер по защите своих интересов, если Вашингтон будет продолжать действовать в капризной и безрассудной манере", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая США заявили, что продолжат вводить ограничительные меры относительно торговли с Китайской Народной Республикой. До 15 июня Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов, на которые будет наложен 25-процентную пошлину.