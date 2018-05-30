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КНР готова ответить на угрозы США

НовостиПолитика    30.05.2018 - 17:33
Фото: китайский флаг (flickr.com/Philip Jägenstedt)
Фото: китайский флаг (flickr.com/Philip Jägenstedt)

КНР удастся к решительным и ощутимых мерах по защите своих интересов

Китайская Народная Республика, которая столкнулась с новыми угрозами в торговой сфере со стороны Соединенных Штатов Америки, заявила, что готова ответить на них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Китая.

"Китай прибегнет к решительным и ощутимых мер по защите своих интересов, если Вашингтон будет продолжать действовать в капризной и безрассудной манере", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая США заявили, что продолжат вводить ограничительные меры относительно торговли с Китайской Народной Республикой. До 15 июня Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов, на которые будет наложен 25-процентную пошлину.

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Теги публикации: КНР, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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