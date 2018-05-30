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КНР готова відповісти на погрози США

НовиниПолітика    30.05.2018 - 17:33
Фото: китайський прапор (flickr.com/Philip Jägenstedt)
Фото: китайський прапор (flickr.com/Philip Jägenstedt)

КНР вдасться до рішучих та відчутних заходів із захисту своїх інтересів

Китайська Народна Республіка, яка зіштовхнулась із новими погрозами в торговельній сфері з боку Сполучених Штатів Америки, заявила, що готова відповісти на них. Про це інформує Reuters із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства Китаю.

"Китай вдасться до рішучих та відчутних заходів із захисту своїх інтересів, якщо Вашингтон продовжуватиме діяти в примхливій та безрозсудній манері", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 травня США заявили, що продовжать запроваджувати обмежувальні заходи щодо торгівлі з Китайською Народною Республікою. До 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 мільярдів доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито.

Північнокорейський генерал зустрінеться з Помпео США продовжать обмежувальні заходи щодо торгівлі з КНР
Теги публікації: КНР, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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