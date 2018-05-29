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США продовжать обмежувальні заходи щодо торгівлі з КНР

НовиниПолітика    29.05.2018 - 17:35
Фото: ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

До 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 мільярдів доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито

Сполучені Штати Америки (США) продовжать запроваджувати обмежувальні заходи щодо торгівлі з Китайською Народною Республікою (КНДР). Про це повідомляє Reuters.

Так, до 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 мільярдів доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито. Також США продовжать судовий процес проти Китаю у Світовій організації торгівлі.

Зазначається, що також до кінця червня США оголосять обмеження на інвестиції та розширений експортний контроль над китайськими фізичними та юридичними особами, які "пов'язані з придбанням важливих індустріальних технологій".

Нагадаємо, що раніше, 21 травня 2018 року, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США і Китай припиняють торговельну війну.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНР, торговля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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