США продовжать обмежувальні заходи щодо торгівлі з КНР

До 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 мільярдів доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито

Сполучені Штати Америки (США) продовжать запроваджувати обмежувальні заходи щодо торгівлі з Китайською Народною Республікою (КНДР). Про це повідомляє Reuters.

Так, до 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 мільярдів доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито. Також США продовжать судовий процес проти Китаю у Світовій організації торгівлі.

Зазначається, що також до кінця червня США оголосять обмеження на інвестиції та розширений експортний контроль над китайськими фізичними та юридичними особами, які "пов'язані з придбанням важливих індустріальних технологій".

Нагадаємо, що раніше, 21 травня 2018 року, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США і Китай припиняють торговельну війну.