Книжки, які влучають у саме серце: що читають підлітки від 14 років

Добірка книг для дітей від 14 років

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки", Голлі Джексон

Шкільне дослідження, яке Піппа Фіц-Амобі обрала для проєкту, на перший погляд, здавалося звичайним. Та крок за кроком воно наближається до поновлення старої справу про зниклу ученицю - зірку школи, тіло якої так і не знайшли.

Офіційно вона мертва, а винним вважають її хлопця, якого знайшли повішеним із запискою. Усі давно пристали на версію поліції. Усі, крім Піп. Вона не зупиняється, навіть коли розслідування стає небезпечним.

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" (фото: ARTBOOKS)

"Семптем", Анна Софіна

Семптем - футуристичне місто з жорсткою ієрархією, де кожен із семи рівнів визначає якість життя його мешканців. Піднятися нагору майже неможливо, але підлітці Ірисі це вдається: вона стає доглядальницею дитини в родині з другого рівня.

Та її нове життя швидко перетворюється на боротьбу: місто охоплює смертельна хвороба, а зовнішні сили готують напад. Ірися мусить захистити немовля, знайти союзників і зробити складний вибір: кого рятувати, кому довіряти та як залишатися собою у світі, де межі між добром і злом вельми розмиті.

"Семптем" (фото: ARTBOOKS)

"Мемуари лісу", Мікаель Брюн-Арно

Посеред лісу, у дуплі старого дуба, заховалася крамниця книжок Арчибальда Лиса. Тут кожен мешканець лісу може залишити власну рукописну книгу з надією, що хтось одного дня її прочитає.

Кріт, на ім'я Фердинанд помічає, що пам'ять поступово його зраджує. Він намагається втримати уламки минулого - обличчя, моменти, почуття. Колись він залишив у книгарні мемуари, які тепер могли б допомогти все пригадати. Але книжка зникла: її купили.

Разом з Арчибальдом Лисом Фердинанд вирушає на пошуки свого єдиного примірника. Їхня мандрівка - це шлях у глибини пам'яті, крізь тіні лісу й власних переживань, туди, де стираються межі між спогадами, уявою та дійсністю.

"Мемуари лісу" (фото: ARTBOOKS)

"Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту", Бенджамін Аліре Саенс

Данте вміє плавати, Арі - ні. Данте відкритий, емоційний, не боїться говорити, що думає. Арі мовчазний, насторожений, із заплутаними думками про себе і про старшого брата, який у в’язниці. Вони дуже різні, і саме тому між ними щось зароджується.

Їхнє знайомство випадкове, але не випадковим стає все, що відбувається далі: спільні розмови, книжки, жарти, пошуки своїх уподобань і відкриття нових емоцій. Разом вони пробують зрозуміти, як влаштований цей складний і величезний всесвіт і де їхнє місце в ньому.

"Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту" (фото: ARTBOOKS)

"Зловісний", В.Е. Шваб

Під час навчання в коледжі Віктор і Елі занурюються в дослідження феномену ЕО - людей із надзвичайними здібностями. Вони приходять до висновку, що отримати такі сили можливо, і вирішують перевірити це на собі. Та експерименти виходять з-під контролю і наслідки виявляються значно гіршими, ніж можна було уявити.

Минає десять років. Елі все ще не полишив своєї одержимості ЕО, але тепер прагне знищити кожного, хто має надздібності. Тим часом Віктор виривається з в’язниці.

Колишні друзі стають запеклими супротивниками. Ними керує жага помсти, їхня зброя - надлюдська сила. Та чи справді хтось із них на боці добра? І хто переможе у цій битві?

"Зловісний" (фото: ARTBOOKS)

"Інструкція до запасного серця", Тамсин Мюррей

Джонні щойно отримав шанс на друге життя. Нів намагається зібрати себе по шматочках після втрати. Вони обидва розгублені, зранені, кожен зі своїм болем і тишею всередині.

Чи мають право на почуття ті, хто ще вчора був на межі? Чи можливе світло там, де здається, що все давно зруйновано? Книжка про те, що попри складні випробування, у наших життях завжди є місце для любові, розуміння та довіри.

"Інструкція до запасного серця" (фото: ARTBOOKS)

"Ідеальний шторм", Дірк Райнгардт

Раптом світ на мить завмре. На різних континентах відбудеться щось дивне - не схоже між собою, але пов'язане міцніше, ніж здається на перший погляд.

LFF - це шестеро підлітків з різних країн, об'єднані не лише любов'ю до онлайн-гри, а й жагою справедливості. Коли один із них ділиться шокуючими фактами про діяльність великих корпорацій, друзі вирішують діяти.

Вони - юні хакери, і в них є мета: розкрити правду, зламати мовчання, викрити злочини. Але за правду доводиться платити. І на хвості вже хтось є - агент американської спецслужби.

"Ідеальний шторм" (фото: ARTBOOKS)

"Персі Джексон і олімпійці. Викрадач блискавок", Рік Ріордан

Ще вчора Персі Джексон був звичайним дванадцятирічним школярем і гадки не мав, що грецькі боги існують насправді, а він сам - син могутнього Посейдона. Та все змінюється, коли на нього нападає фурія, друг виявляється сатиром, а світ міфів стає більш ніж реальним.

Тепер Персі звинувачений у викраденні блискавки Зевса - наймогутнішої зброї на Олімпі. Щоб уникнути війни між богами, він має знайти справжнього злочинця всього за десять днів. Разом із друзями Персі вирушає в небезпечну мандрівку до підземного царства, де кожен крок може стати останнім, а правда виявиться зовсім не тією, на яку він сподівався.

"Персі Джексон і олімпійці. Викрадач блискавок" (фото: ARTBOOKS)

"Якою я була", Ембер Сміт

Іден мріє повернути той день назад. Виправити все. Промовчати, коли смішно. Помітити погляди. Замкнути двері. Але минулого не змінити.

Тепер вона мовчить про те, що сталося, і про себе справжню. Вдає, що їй нічого не болить. Та коли життя починає тріщати по швах, Іден розуміє: досить вдавати. Настав час говорити. Бути собою. І рятувати себе - по-справжньому.

"Якою я була" (фото: ARTBOOKS)