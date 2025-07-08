Безкоштовні путівки дітям захисників у Києві: хто і як може отримати (інструкція)
Дехто з мешканців Києва може отримати безкоштовну путівку для оздоровлення та покращення психоемоційного стану - на одного дорослого та дитину.
Докладніше про те, хто з громадян має право скористатися такою можливістю та як подати заяву, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хто може отримати безкоштовну путівку
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що впродовж 2025 року можливістю пройти оздоровлення у супроводі дорослого скористалися вже понад 500 дітей захисників України з Києва.
"Місто профінансувало програму на майже 5 мільйонів гривень", - повідомила посадовиця у своєму Facebook.
В цілому отримати безкоштовну путівку на оздоровлення можуть:
- захисники та захисниці України, а також члени їхніх сімей (якщо дітям - менше 14 років);
- учасники Революції Гідності (якщо дітям - менше 14 років);
- законні представники дітей загиблих, зниклих безвісти або захоплених в полон захисників (допоки цим дітям не виповниться 18).
При цьому одна з важливих умов програми полягає в тому, що і дорослий, і дитина мають бути зареєстровані в Києві.
Як киянам скористатися послугою
Сьогодні подати заяву на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення можна у кілька способів.
Для того, щоб зробити це віддалено - онлайн, необхідно:
- авторизуватись на столичному Порталі послуг;
- заповнити всі кроки онлайн-форми;
- підвантажити необхідні документи;
- підписати заяву електронним підписом.
"Тепер подати заяву на путівку стало зручніше - онлайн через Електронний кабінет захисника. А головне - тепер для оформлення заяви не потрібно відвідувати установи особисто", - наголосила Хонда.
Тим, кому все ж таки зручніше зробити це фізично - офлайн, потрібно:
- підготувати всі необхідні документи;
- подати їх до районного управління соціальної та ветеранської політики - за місцем реєстрації.
Публікація Марини Хонди (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)
Які документи потрібні, щоб подати заяву
Для того, щоб подати заяву на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення, необхідно підготувати такі документи:
- паспорт або ID-картка заявника;
- номер платника податків заявника;
- паспорт або ID-картка дитини (якщо їй вже більше 14 років);
- номер платника податків дитини (якщо їй вже більше 14 років);
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, який підтверджує родинні стосунки (наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);
- документ, який підтверджує право заявника на отримання пільг або пільгове посвідчення.
Крім того, залежно від статусу особи, можуть знадобитись:
- довідка, що підтверджує безпосередню участь у бойових діях;
- документ про опіку чи судове рішення про утримання дитини;
- свідоцтво про смерть особи, яка брала участь у Революції Гідності;
- повідомлення про смерть;
- документ, який підтверджує перебування в полоні або зникнення безвісти захисника (захисниці) України;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- посвідчення члена сім'ї загиблого або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- документи, що підтверджують участь в АТО/ООС;
- нотаріальна згода на супровід дитини;
- документ, що підтверджує участь у Революції Гідності.
Варто зазначити також, що у разі подання через управління соціальної та ветеранської політики, документи подаються в копіях. Але з собою потрібно взяти всі оригінали.
Що відбувається після подання заяви
Після подання заяви на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення:
- Управління соціальної та ветеранської політики її розглядає;
- повідомляє людину про рішення щодо надання путівки, можливих дат і місць.
В цілому путівки на оздоровлення дітей видаються в порядку подання заяв. Водночас діти загиблих учасників бойових дій отримують путівку в першу чергу.
Основне про послугу (скриншот: portal.kyiv.digital)
Насамкінець варто зазначити, що серед можливих причин відмови у наданні путівки можуть бути такі:
- відсутність реєстрації у Києві;
- невідповідність умовам надання допомоги;
- неповний пакет документів.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація Марини Хонди у Facebook, електронний Портал послуг міста Києва.
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