КНИИСЭ подтвердил служебный подлог в законе о РРО для бизнеса: что известно

Как говорится в пояснительной записке к документу, проведение соответствующей экспертизы инициировали другие члены комитета – народные депутаты Нина Южанина, Антон Яценко и Александр Качура.

В частности, они утверждают, что глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, его первый заместитель Ярослав Железняк, а также бывший в то время главой Верховной рады Дмитрий Разумков в окончательный текст законопроекта, который был принят в целом и передан на подпись президента (закон 786-IX от 14.07.2020), были включены нормы, изложенные в поправке 85 Гетманцева - полная отмена Книги доходов и расходов и переход на учет доходов ФОП в бумажном или электронном виде в помесячном разрезе. В сессионном зале Рады данная поправка поддержана не была.

"Это означает, что налоговые органы полностью теряют контроль за доходами предпринимателей, а единым способом контроля станет тотальная установка регистраторов расчетных операций (РРО) независимо от вида деятельности", - говорится в пояснительных материалах.

По мнению авторов обращения, эта норма является разрушительной для упрощенной системы налогообложения.

"Сторонниками такой разрушительной политики являются заинтересованные в поставке кассовых аппаратов представители больших импортеров-производителей, которые публично поддерживали действия главы комитета", - говорится в обращении депутатство.

Также отмечается, что на сегодняшний день Государственным бюро расследований расследуется уголовное производство №42020000000001990 по факту подделки текста законопроекта.

Кроме того, авторы записки добавляют, что ранее бывший на тот момент спикером Разумков расследование этой ситуации, однако привлекал к нему заведомо заинтересованных представителей налогового комитета. Именно поэтому нардепы Южанина, Яценко и Качура самостоятельно обратились в КНИИСЭ, где эксперты фактически подтвердили служебный подлог.