Книги в Україні дорожчають. Чому та як зросли ціни за рік

Ціни на книги в Україні у порівнянні з минулими роками суттєво зросли. Вартість популярної новинки у твердій палітурці може стартувати сьогодні від 400-600 гривень.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Подалі від Москви. Як війна змінила український книжковий ринок".

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Як саме та чому здорожчали книги в Україні

Вартість книг в Україні у 2023 році зросла (порівняно з 2021 роком) на 30%. Тим часом у 2024 році видання стали дорожчими (порівняно з 2023 роком) у середньому на 7%.

Зростання цін книговидавці пояснюють здебільшого валютною частиною: ринок купівлі прав на видання змінився й середня вартість прав за останні роки зросла втричі.

За словами комерційного директора видавництва КСД Лариси Гужвинської, зросли також витрати на оплату праці, на доставку. Впливають на вартість книжок й інші складники собівартості.

Тим часом директор видавництва "Книголав" Дмитро Осколков розповів, що нині найбільший вплив на зростання цін українських видань мають:

ріст вартості друку (зокрема, через перенавантаження типографій);

(зокрема, через перенавантаження типографій); зміна курсу валюти (в якій виплачують роялті іноземним авторам).

"Також зросли тарифи підрядників. Тож книга стала менш доступною за ціною для українців. Але наразі ми не спостерігаємо критичного зниження попиту на книги через їхню вартість", - зауважив книговидавець під час розмови з РБК-Україна.

Крім того, під час війни зросла вартість логістики - воєнні умови та перебої в постачанні призвели до зростання витрат на транспортування.

Вплинуло на ціну книжок і загальне скорочення ринку - через бойові дії зменшилась кількість видавництв і книжкових магазинів.

Чи може бути українська книга більш доступною

Головний виконавчий директор (CEO) видавництва Vivat Юлія Орлова зауважила, що зробити книги доступнішими дозволяють різні формати (паперові, електронні та аудіо).

"Якщо є книжка з ілюстрованим зрізом, то майже завжди видається також книжка без ілюстрованого зрізу. Також у нас є серія книжок із м'якою обкладинкою і в кишеньковому форматі", - пояснила спеціаліст у коментарі РБК-Україна.

Гужвинська з КСД також розповіла, що видавництво має на меті робити літературу доступною.

"Ми пропонуємо спеціальні умови для зареєстрованих клієнтів нашої мережі. Робимо все можливе, щоб навіть у складних умовах читачі мали доступ до найкращих книжок за справедливими цінами", - поділилась фахівець.

Керівник відділу стратегічної роботи й аналітики Українського інституту книги Юрій Марченко повідомив, що у багатьох країнах існує фіксована ціна на книги (так звана "cover price").

"Якщо на обкладинці вказано 19 євро, така ціна буде й у великих книгарнях, і в маленьких, і на сайтах. В Україні часто виникає "ціновий хаос": продавці та видавці пропонують фантастичні акції й конкурують не якістю сервісу, а розміром знижки", - зауважив співрозмовник РБК-Україна.

Попри зростання цін, українська книга досі залишається однією з найдешевших у світі (хоча витрати на те, щоб її створити, тримаються на ринковому рівні).

"Це означає, що заробітки видавництв та авторів у нас дуже малі. Сьогодні не більше ніж десяток письменників є професійними, які живуть саме на гроші від книжок, а не від інших доходів. Це означає, що багато людей не залучені в книжковий ринок", - наголосив у коментарі РБК-Україна генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

На його думку, змінити ситуацію можуть публічні бібліотеки, адже Україна має найбільшу мережу бібліотек в Європі (приблизно 11 тисяч).

"Обов'язок держави - забезпечити рівні умови для читачів. Якщо у читача немає грошей на книжку в книгарні, він повинен іти до бібліотеки та бути впевненим, що нова книжка потрапляє туди одночасно з книгарнею", - пояснив видавець.

На його думку, почати варто із заміни книжкових фондів (адже майже скрізь вони досі залишаються радянськими).

"У світі бібліотеки займають 15-25% від виробництва книжкової продукції. Замовлення бібліотек в Україні - це 1% у найкращі роки. Тобто фактично держава понад 30 років не опікувалась заміною фондів у бібліотеках", - підсумував експерт.