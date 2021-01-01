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Книгу учета ФОПов отменили с 1 января

Киев, Пятница 01 января 2021 13:48
Книгу учета ФОПов отменили с 1 января
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Регистрировать и вести книгу учета ФОПам больше не обязательно

Для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Как отмечается в сообщении, для ФОПов первой и второй групп и третьей группы, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

Для ФОПов третьей группы, которые являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов.

При этом определено, что учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме.

В то же время по желанию плательщики первой - третьей групп единого налога могут продолжать вести учет доходов в книгах по предварительно определенным формам.

Как отметили в ГНС, регистрация книг в контролирующих органах с 1 января 2021 года отменена.

Напомним, Рада приняла закон о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей. Документ, в частности, отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) упростил ведение кассовых операций в национальной валюте физическими лицами - предпринимателями в связи с тем, что обязательное ведение книги учета доходов отменяется с 1 января 2021 года.

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