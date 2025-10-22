Буданов зробив цікаве зізнання на презентації книги про зухвалу операцію ГУР в Росії

Видання розповідає про одну з найвідоміших і водночас найбільш ризикованих спеціальних операцій ГУР - знищення російських бомбардувальників Ту-22М3 у глибокому тилу ворога.

Книга присвячена групі розвідників під командуванням Олега "Макгрегора" Бабія, які безпосередньо брали участь у тій операції. Автори - бойові побратими "Макгрегора", військові з Департаменту активних дій ГУР МО України.

Фото: Марія Матіос, Кирило Буданов, Андрій Юсов (РБК-Україна)

Герої, які лишаються в історії

Під час заходу виступили начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, письменниця Марія Матіос, яка стала редактором книги, директорка видавництва "Колесо Життя" Ольга Рогозіна, представник ГУР Андрій Юсов і розвідник "ВанТорн" - один з авторів.

"Дуже добре, що тепер існує така книга. Це елемент самовираження від людей, які здійснювали ці подвиги. Важливо, що це першоджерело - те, як було насправді, а не чиясь інтерпретація" - наголосив у своєму виступі Кирило Буданов

Серед гостей також була Оксана Мачулянська, дружина Героя України Андрія "Мака" Мачулянського, який загинув під час виконання бойового завдання.

Пані Оксана наголосила про важливе вшанування полеглих та наскільки це цінно для самих рідних. Жінка сама з Нетішина, Хмельницької області. На жаль в громаді виникли непорозуміння щодо перейменування вулиці на честь героя та встановлення меморіальної таблиці.

Андрій Юсов щодо цієї теми зазначив, що є громади та очільники міст, які розуміють важливість вшанування пам’яті та сприяють встановленню відповідних памʼяток, а деякі чомусь не реагують і створюють перепони, що категорично не правильно.

Про пам’ять і мотивацію

Під час презентації звучали слова не лише про подвиг, але й про сенс таких історій.

"Важливо розуміти, що коли ми говоримо про вшанування розвідників, не завжди маємо говорити про журбу. Важливіше - про те, за що вони віддали життя. За те, щоб могли жити ми всі. Найголовніше завдання - формувати нове покоління розвідників через приклад тих, хто робить неможливе. Ця книга - про натхнення і мотивацію для всіх українців", - зазначив Юсов.

Один з авторів, розвідник з позивним "ВанТорн", підкреслив, що головна мета книги - зберегти пам’ять про побратимів.

"У першу чергу це спосіб закарбувати в історії пам’ять про наших героїв, їхній вчинок і неоціненний вклад у боротьбу", - сказав він.

За словами "ВанТорна", над книгою почали працювати одразу після однієї з розмов із командиром.

"Як тільки він прочитав першу версію рукопису, одразу сказав, що ця книга має стати доступною для широкої аудиторії", - додає розвідник.

Фото: Марія Матіос (РБК-Україна)

Як працювали над виданням

Редакторка книги Марія Матіос зізналася, що спочатку вагалася, чи братися за цей проєкт.

"Коли я вперше прочитала рукопис, я перелякалася. Мені здавалося, що я йду замінованою стежкою. Відчула, що проходжу всі випробування разом із розвідниками. Я зрозуміла, що про цих людей мають знати, але не мають знати зайвого. І саме з цим я могла допомогти", - розповіла письменниця.

Видавництво: "Ми вважали це честю"

Директорка видавництва "Колесо Життя" Ольга Рогозіна зазначила, що рукопис потрапив до неї завдяки військовому капелану Андрію Зелінському.

"Він порекомендував автора і твір як дуже важливу та своєчасну книгу про реальну успішну операцію української розвідки - із серії неймовірних і майже неможливих.

Прочитавши її, ми одразу вирішили: будемо видавати. І вважатимемо це честю", - сказала вона.

Автори зазначають, що у книзі збережено людяність і щирість навіть попри обмеження, пов’язані з безпекою.

"Насправді це дуже щира і людяна історія. Максимально щира. За кадром лишились деякі питання - переважно про наших хлопців, які досі перебувають у полоні", - поділився "ВанТорн".

Що читає керівник розвідки

Наприкінці заходу Буданов зізнався, що здебільшого читає історичні книги, з яких можна зробити висновки для сьогодення.

Фото: Кирило Буданов розповів, які читає книги (РБК-Україна)

"З уроків минулого завжди можна дістати підказки для майбутнього, побачити, як воно розвиватиметься. Експромтом можу рекомендувати роботу Тоні Джадта "Після війни", - сказав він.