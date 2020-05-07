Кнессет одобрил закон о ротационном правительстве Нетаньяху и Ганца

Парламент Израиля одобрил закон о ротационном правительстве Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в окончательном третьем чтении принята поправка к закону, который устанавливает порядок ротации в правительстве национального единства. Среди прочего, проголосовали за продление срока полномочий Кнессета на год - до 2024 года при том, что коалиционное соглашение предусматривало проведение парламентских выборов через 3 года.

Также сообщается, что премьер Нетаньяху теперь займется сбором подписей депутатов, чтобы первым выдвинуть кандидатуру на пост главы правительства. Для этого ему необходима поддержка 61 депутата.

Напомним, ранее сообщалось, что израильский суд разрешил Нетаньяху формировать правительство. В частности, Верховный суд не нашел оснований для вмешательства в вопросы формирования правительства, поскольку, несмотря на обвинения в коррупции, у премьера есть презумпция невиновности.

Ранее Нетаньяху и лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц подписали соглашение о создании правительственной коалиции, поскольку не смогли самостоятельно сформировать кабинет министров.