Кнесет схвалив закон про ротаційний уряд Нетаньяху і Ганца

Парламент Ізраїлю схвалив закон про ротаційний уряд Біньяміна Нетаньяху і Бені Ганца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що в остаточному третьому читанні прийнято поправку до закону, який встановлює порядок ротації в уряді національної єдності. Серед іншого, проголосували за продовження терміну повноважень Кнесету на рік - до 2024 року при тому, що коаліційна угода передбачала проведення парламентських виборів через 3 роки.

Також повідомляється, що прем'єр Нетаньяху тепер займеться збором підписів депутатів, щоб першим висунути кандидатуру на посаду голови уряду. Для цього йому необхідна підтримка 61 депутата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльський суд дозволив Нетаньяху формувати уряд. Зокрема, Верховний суд не знайшов підстав для втручання у питання формування уряду, оскільки, незважаючи на звинувачення в корупції, у прем'єра є презумпція невинуватості.

Раніше Нетаньяху і лідер блоку "Кахоль Лаван" Бені Ганц підписали угоду про створення урядової коаліції, оскільки не змогли самостійно сформувати кабінет міністрів.