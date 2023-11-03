КНДР збирається посилити ядерні розробки у відповідь на ракетні випробовування США

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Американські випробування МБР

За більш як 50-річну історію ракети США проводили випробування ракети Minuteman III понад 300 разів. Востаннє випробування міжконтинентальної ракети проводилися 19 квітня 2023 року з бази Ванденберг.

Тоді Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, що повертається. Випробування мали продемонструвати, що сили ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття.

В цей раз американські військові здійснили контрольоване знищення міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III над Тихим океаном через аномалію під час випробувань.

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