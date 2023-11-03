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КНДР собирается усилить ядерные разработки в ответ на ракетные испытания США

Фото: КНДР собирается усилить ядерные разработки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея намерена усилить разработку ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американские испытания МБР

За более чем 50-летнюю историю ракеты США проводили испытания ракеты Minuteman III более 300 раз. Последний раз испытания межконтинентальной ракеты проводились 19 апреля 2023 года с базы Ванденберг.

Тогда Minuteman III была оснащена одной возвращающейся тестовой ракетой. Испытания должны продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века.

В этот раз американские военные осуществили контролируемое уничтожение межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время испытаний.

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КНДР