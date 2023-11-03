КНДР собирается усилить ядерные разработки в ответ на ракетные испытания США

Американские испытания МБР

За более чем 50-летнюю историю ракеты США проводили испытания ракеты Minuteman III более 300 раз. Последний раз испытания межконтинентальной ракеты проводились 19 апреля 2023 года с базы Ванденберг.

Тогда Minuteman III была оснащена одной возвращающейся тестовой ракетой. Испытания должны продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века.

В этот раз американские военные осуществили контролируемое уничтожение межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время испытаний.

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