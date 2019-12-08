В КНДР заявили об успешном "очень важном" испытании

В Северной Корее (КНДР) заявили об успешном "очень значительном" испытании на ракетном полигоне Сохе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное северокорейское агентство ЦТАК.

По данным агентства, во второй половине 7 декабря северокорейская Академия национальной обороны доложила об успешном результате "очень значительного" испытания, которое имеет большое значение на правящей партии.

В Пхеньяне отметили, что результат этого успешного испытания в ближайшее время окажет ключевое влияние на очередную смену стратегического статуса КНДР.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохе. На спутниковых снимках был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было на полигоне днем ранее.

Также РБК-Украина писало, что постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации Корейского полуострова не является предметом переговоров с Соединенными Штатами Америки. Сон утверждает, что долговременные попытки Вашингтона наладить отношения с Пхеньяном были лишь способом достичь внутриполитических целей.