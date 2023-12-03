В КНДР заявили, что первый спутник-шпион приступил к выполнению штатных задач
Северная Корея сообщила, что ее спутник, запущенный в субботу, начал передавать информацию в разведывательное бюро армии и другие подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне начал работу офис, который будет заниматься сбором информации с помощью разведывательных спутников. Полученная информация будет передаваться в разведывательное бюро армии и другие ключевые подразделения.
Северная Корея до сих пор не представила никаких фото с нового спутника. Это привело к разногласиям среди аналитиков и иностранных правительств о его возможностях.
В северокорейской прессе в воскресенье появилась статья, в которой неназванный военный обозреватель обвинил Южную Корею в срыве соглашения об укреплении доверия в военной сфере. По его мнению, Южная Корея оправдывает запуск шпионского спутника тем, что это делают и другие страны.
В статье также утверждается, что первый военный разведывательный запуск Южной Кореи в этом месяце оказался противоречивым.
Спутник-шпион КНДР
Ранее мы писали, что Северная Корея расценит любое вмешательство в работу ее спутников как объявление войны.
Ранее, Северная Корея утверждала, что ее разведывательный спутник сделал снимки ключевых военных объектов США, включая Пентагон, Белый дом и военно-морские базы.
Также мы сообщали, что Северная Корея 22 ноября успешно запустила баллистическую ракету-носитель с разведывательным спутником на борту. По некоторым данным, Россия оказала Северной Корее помощь в проведении этого запуска.
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