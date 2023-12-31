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У КНДР заявили, що мають намір запустити три нові ракети із супутниками-шпигунами

Фото: КНДР має намір запустити три нові ракети із супутниками-шпигунами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

КНДР має намір наступного року запустити три ракети та вивести на орбіту нові супутники-шпигуни, а також створити нове покоління безпілотників.

Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Грунтуючись на досвіді успішного запуску та експлуатації першого супутника у 2023 році, було заявлено завдання запуску трьох додаткових супутників у 2024 році для енергійного сприяння розвитку космічної науки та технологій", - йдеться у доповіді Кім Чен Іна.

Він також заявив, що Пхеньян тепер виключає можливість об'єднання з Південною Кореєю, додавши, що КНДР має фундаментально змінити свої принципи та напрямок щодо Південної Кореї.

Ракетні випробування КНДР

Напередодні стало відомо, що КНДР нібито здійснила запуск балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. Однак за кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. Тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав засідання Ради національної безпеки.

На тлі серії ракетних випробувань Сполучені Штати та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Зокрема, вони хочуть до 2024 року завершити розробку всеосяжної інструкції щодо того, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу КНДР.

Незабаром Україна також засудила ракетні випробування КНДР та закликала посилити тиск на Пхеньян.

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