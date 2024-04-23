В КНДР заявили про проведення перший навчань з ядерної контратаки (фото)

Випробовування проводилися у формі залпового ракетного запуску.

Згідно з інформацією державного інформагентства KCNA у публікації у вівторок, військові КНДР випустили кілька балістичних ракет малої дальності в понеділок у бік моря біля свого східного узбережжя.

Зазначається, що у рамках випробування загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю, яка називається "ядерний тригер", артилерійські сили північнокорейської армії долучилися до перших у країні подібних навчань, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал та протестуючи проти "провокаційних та інвазивних" військових навчань США та Південної Кореї, розповіло KCNA.

Також у північнокорейському інформагентстві поінформували, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляційними навчаннями з маневруванням військ у позиції ядерної контратаки та веденням артилерійського вогню з імітацією використання ядерних боєголовок на випадок попередження про ядерну кризу.

Лідер Північної Кореї високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, а також висловив задоволення навчаннями, повідомляють державні ЗМІ КНДР.

Ракетні запуски на навчаннях КНДР з ядерної контратаки (фото: Rodong Sinmun / nknews.org)

Ракетні випробовування в КНДР

Нагадаємо, перед тим стало відомо, що 22 квітня Північна Корея провела випробувальний запуск ймовірних балістичних ракет малої дальності в море. При цьому Пхеньян незабаром може запустити на орбіту заборонений супутник.

А перед тим, 19 квітня, в КНДР провели випробування боєголовки крилатої ракети і тестовий запуск нової зенітної ракети в Західному Корейському морі. Йдеться про ракети "Хвасал-1 Ра-3" та "Пхьольджі-1-2" відповідно.

Також раніше повідомлялося, що Пхеньян на початку квітня підтвердив свій план запуску кількох розвідувальних супутників до кінця цього року після виведення першого супутника-шпигуна на орбіту у листопаді 2023 року.