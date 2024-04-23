В КНДР заявили о проведении первых учений по ядерной контратаке (фото)

В Северной Корее впервые провели обучение по ядерной контратаке для имитации работы своей системы управления "ядерным триггером". Мероприятие прошло под руководством лидера КНДР Ким Чен Ина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News и Reuters .

Испытания производились в форме залпового ракетного запуска.

Согласно информации государственного информагентства KCNA в публикации во вторник, военные КНДР выпустили несколько баллистических ракет малой дальности в понедельник в сторону моря возле своего восточного побережья.

Отмечается, что в рамках испытания общенациональной системы управления ядерным оружием, которая называется "ядерный триггер", артиллерийские силы северокорейской армии присоединились к первым в стране подобным учениям, чтобы продемонстрировать диверсифицированный ядерный потенциал и протестуя против "провокационных и инвазивных" военных учений США и Южной Кореи, рассказало KCNA.

Также в северокорейском информагентстве проинформировали, что Ким Чен Ын наблюдал за симуляционными учениями с маневрированием войск в позиции ядерной контратаки и ведением артиллерийского огня с имитацией использования ядерных боеголовок на случай предупреждения о ядерном кризисе.

Лидер Северной Кореи высоко оценил готовность "лучшего в мире" тактического ядерного оружия, а также выразил удовлетворение учениями, сообщают государственные СМИ КНДР.

Ракетные запуски на учениях КНДР по ядерной контратаке (фото: Rodong Sinmun/nknews.org)

Ракетные испытания в КНДР

Напомним, ранее стало известно, что 22 апреля Северная Корея осуществила испытательный запуск вероятных баллистических ракет малой дальности в море. При этом Пхеньян скоро может запустить на орбиту запрещенный спутник.

Перед тем, 19 апреля, в КНДР провели испытания боеголовки крылатой ракеты и тестовый запуск новой зенитной ракеты в Западном Корейском море. Речь идет о ракетах "Хвасал-1 Ра-3" и "Пхельджи-1-2" соответственно.

Также ранее сообщалось, что Пхеньян в начале апреля подтвердил свой план запуска нескольких разведывательных спутников до конца этого года после выведения первого спутника-шпиона на орбиту в ноябре 2023 года.