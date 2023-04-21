В КНДР заявили про "остаточний і незворотний" статус ядерної держави

В Північній Кореї заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним".
Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Таким чином вона відреагувала на засудження дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона "не може і ніколи не матиме" статусу держави, що володіє ядерною зброєю.
"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - сказала Чхо.
Вона додала, що ядерний статус КНДР "залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років".
Нагадаємо, Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.
А 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.