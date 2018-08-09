В КНДР заявили, что денуклеаризация невозможна, если США будут следовать старым сценариям

В МИД КНДР заявили, что некоторые официальные лица в США вовлечены в кампанию санкционного давления против Пхеньяна

Прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с договоренностями между лидерами Северной Кореи (КНДР) и США невозможен, если Вашингтон будет следовать "старым сценариям" в своей политике в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, передает агентство Reuters,

"Если администрация президента Трампа будет следовать старым сценариям, ей не следует ожидать прогресса по денуклеаризации", - цитирует агентство заявление.

Кроме того, отмечается, что некоторые официальные лица в США вовлечены в кампанию санкционного давления против КНДР, несмотря на желание Трампа улучшить отношения между странами.

Напомним, ранее в докладе ООН говорилось, что КНДР не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы.

КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году. В частности, в сентябре 2017 года СБ ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.

Как известно, в конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет. По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.

Отметим, что о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время их встречи 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом.