У КНДР заявили, що денуклеарізація неможлива, якщо США будуть слідувати старим сценаріями

У МЗС КНДР заявили, що деякі офіційні особи в США залучені в кампанію санкційного тиску проти Пхеньяну

Прогрес в денуклеаризації Корейського півострова відповідно до домовленостей між лідерами Північної Кореї (КНДР) і США неможливий, якщо Вашингтон буде слідувати "старим сценаріями" у своїй політиці стосовно Пхеньяну. Про це йдеться в заяві представника МЗС КНДР, передає агентство Reuters,

"Якщо адміністрація президента Трампа буде слідувати старим сценаріями, їй не слід очікувати прогресу по денуклеаризації", - цитує агентство заяву.

Крім того, наголошується, що деякі офіційні особи в США залучені в кампанію санкційного тиску проти КНДР, незважаючи на бажання Трампа покращити відносини між країнами.

Нагадаємо, раніше у доповіді ООН говорилося, що КНДР не припинила розробку ні ядерної, ні ракетної програми.

КНДР продовжує дії, за які Радбез ООН ввів санкції проти Пхеньяну ще в 2006 році. Зокрема, у вересні 2017 року РБ ООН наклав повну заборону на експорт з Північної Кореї текстильної продукції і обмежив продаж Пхеньяну нафтопродуктів 2 млн барелів на рік.

Як відомо, наприкінці липня джерела в розвідці США повідомили, що КНДР відновила роботи зі створення міжконтинентальних ракет. За їх інформацією, отримані нещодавно супутникові знімки свідчать, що в дослідницькому центрі під Пхеньяном, де були створені перші міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї, ведуться роботи над однією або двома балістичними ракетами на рідкому паливі.

Зазначимо, що про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові лідер КНДР Кім Чен Ин домовився з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном під час їх зустрічі 27 квітня у прикордонному селі Пханмунджом.