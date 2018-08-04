Северная Корея продолжает разработку ядерной программы, - доклад ООН

КНДР не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы

Северная Корея (КНДР) не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы. К такому выводу пришли после шестимесячного расследования независимые эксперты, которые подготовили специальный доклад для Совета безопасности (СБ) ООН, передает Reuters.

Сообщается, что КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году. В частности, в сентябре 2017 года СБ ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.

Как известно, в конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет. По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.

Отметим, что о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время их встречи 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео, выступая перед Азиатским форумом по безопасности в Сингапуре 3 августа, также заявил, что Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. По его словам, до лишения КНДР ядерного оружия остается еще "долгий путь".